СБУ виявила над Харковом ударний безпілотник іншої країни

СБУ виявила ударний безпілотний літальний апарат із іноземним маркуванням. Він здійснював політ над Харківським регіоном.



Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Харківській області.

«У зв’язку із цим випадком просимо належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців», – сказано в повідомленні.

В СБУ закликають невідкладно повідомляти про осіб, які виявляють необґрунтовану цікавість щодо об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати.

«Просимо невідкладно повідомляти до Управління СБУ в Харківській області за телефоном (057) 700-16-61, на телефон довіри СБУ (057) 700 34 50, Національної поліції -102 або іншим зручним способом», – підкреслили у відомстві. // Діло