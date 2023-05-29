В Італії затонув човен з десятками туристів на борту

На данний момент вже відомо про трьох загиблих в результаті трагедії.

На півночі Італії сталася трагедія. Там через сильний вітер на озері перекинулося і затонуло судно, на якому було близько 25 осіб. Про це повідомляє BBC.

За останніми даними рятувальників, вже виявлено три тіла. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Як повідомляється, човен був 16 метрів в довжину і його орендували туристи. За даними ЗМІ, судно перевозило 25 осіб, які святкували день народження, коли воно перекинулося і незабаром затонуло.

Всі на борту потрапили у воду, але багато пасажирів допливли до берега або були врятовані іншими човнами.

На даний момент на пошуки зниклої людини відправлені водолази-рятувальники та вертоліт. На місце також прибули кілька машин швидкої допомоги та санітарна авіація.

Озеро Маджоре, на якому сталася трагедія, розташоване на південній стороні Альп. Воно знаходиться на території Італії та Швейцарії і є популярним місцем для туристів.

В останні дні в цьому районі спостерігалася погана погода, а метеорологічна служба Італії випустила штормове попередження. // УНІАН