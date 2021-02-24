Школьница погибла, уронив заряжающийся телефон в ванну

В городе Братске Иркутской области погибла 12-летняя девочка. Это произошло после того, как она взяла с собой в ванную телефон и поставила его на зарядку.

В какой-то момент школьница уронила его в воду и получила удар током. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стала электротравма, говорится на сайте СУ СК по Иркутской области.

Трагедия произошла 22 февраля в квартире жилого дома на улице Пионерской. Тело девочки обнаружили ее мать и бабушка. // МК