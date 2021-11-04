Синоптики предупреждают о густом тумане, который накроет почти всю Украину (карта)

Сегодня в Украине из-за тумана объявлен I уровень опасности.

Сегодня, 4 ноября, почти по всей Украине ожидается густой туман.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«Утром 4 ноября на большей части территории страны туман, видимость 200-500 метров», — говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Также, по данным синоптиков, 4 ноября в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, большинстве районов Черновицкой, Волынской, Ривненской и Житомирской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 4 ноября

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +13°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +14°, небольшой дождь.

В Луцке — небольшая облачность, ночью +11°, днем +14°, ливень.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +15°, ливень.

В Тернополе 4 ноября ночью будет +9°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +16°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +8°…+16°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в четверг — небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.

В Виннице сегодня будет +10°…+16°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +11°, днем +15°, небольшая облачность.

В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Полтаве — облачно с прояснениями, температура воздуха +9°…+15°.

В Одессе 4 ноября — небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +8°…+14°, небольшая облачность.

В Харькове — облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +12°…+20°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +17°.

В Северодонецке — пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +17°. // УНИАН