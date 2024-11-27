Одеська поліція розшукує 14-річну дівчину (фото)

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 встановлюється місцезнаходження 14-річної Алли Вдовіченко, яка 26 листопада поїхала до подруги і досі не повернулася.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 150-155 см, худорлявої статури, темне та довге волосся.

Була одягнена в куртку зеленого кольору, джинси синього кольору та взута в кросівки зелено-бузкового кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номерами телефонів: (048) 779-42-88, 779-49-70, +380 (96) 432 67 82 або повідомити на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області