З прикордонної Тиси дістали тіло 39-річного українця

Інформацію про виявлення у річці Тиса тіла людини прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону отримали учора від своїх румунських колег.

Потопельником виявився 39-річний громадянин України з Київщини.

Тіло чоловіка перебувало у річці за 5 метрів від румунського берега, між населеними пунктами Бедевля (Україна) та Ремета (Румунія).

Ймовірно, що чоловік став жертвою переправників, які заради наживи за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаними особами наражають своїх «клієнтів» на смертельну небезпеку.

Від початку грудня 2024 року, це вже другий випадок виявлення тіла людини на річковій ділянці кордону.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон