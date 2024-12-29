Скандальний начальник Національної Академії сухопутних військ генерал Ткачук вирішив, що наказ про звільнення не привід залишати посаду

У грудні з’явився наказ про звільнення керівника Національної Академії сухопутних військ, генерала-лейтенанта Павла Ткачука. Однак наказ не означає реальне звільнення, і генерал Ткачук продовжує “триматися” за крісло, застосувавши схему з втечею на “лікарняний”.

Про це пише Центр Протидії Корупції.

Зазначається, що генерал раніше мав підозру у справі про незаконне збагачення, але у 2018 році його врятував тодішній керівник САП Холодницький.

Однак наказ про звільнення зʼявився після скарги 21-річного курсанта академії Олександра Поповича, який разом з іншими курсантами поскаржились в парламентську тимчасову слідчу комісію на грубе ставлення, приниження, грошові побори та фізичний тиск.

Після цього в Академії відкрили справу на Поповича про непокору, а потім відкрили і кримінальну справу – за перевищення повноважень і нібито побиття колег по навчанню. Згодом, після низки доган та відрахування з Академії, Поповича перевели в одну з бойових танкових частин, а потім направили у штурмовий підрозділ.

“В сухому залишку: Ткачук остаточно не звільнений, а Попович досі не поновлений в Академії. Суд не розглядав його позов, тому солдат оскаржив це рішення у апеляції”, – констатують в ЦПК.

Раніше повідомлялось, що начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука звільнено з посади. Під час візиту президента Зеленського до Львова, міністр оборони Рустем Умєров доповів главі держави про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень, виявлених ГІМО. // Дзеркало тижня