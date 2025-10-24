Смерть мобілізованого киянина у розподільчому пункті ТЦК. Поліція назвала причину

У Києві чоловік помер після того, як отримав травми у приміщенні розподільчого пункту ТЦК. За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Про це інформує пресслужба поліції Києва у Telegram, інформує «Главком».

Правоохоронці повідомили, що отримали перші результати судово-медичної експертизи щодо смерті чоловіка, який отримав травми у розподільчому пункті в Подільському районі Києва.

За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

У поліції зазначили, що для остаточних висновків необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень. Наразі розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через смерть 43-річного чоловіка, який помер в розподільчому пункті Подільського району Києва. 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

Як повідомила журналістка Дарина Трунова, яка знайома із сім’єю загиблого, у приміщенні розподільчого пункту в Києві травмувався 43-річний мобілізований Роман Сопін. Йому зробили операцію, проте згодом чоловік помер в лікарні. За словами журналістки, чоловіка «бусифікували», потім він подзвонив батькам з проханням привезти необхідні речі, поки він проходив ВЛК. Наступного дня батькам чоловіка вже телефонували з лікарні й повідомили, що в їхнього сина закрита черепно-мозкова травма, тож довелося невідкладно робити трепанацію. Родичам сказали, що чоловік упав, але як це сталося, розповісти не змогли.