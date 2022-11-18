Смертельна ДТП на автодорозі сполученням Одеса–Рені (фото)

Аварія сталася сьогодні близько 14-ї години дня між селом Маяки і пунктом пропуску «Паланка» за участю двох автомобілів. Загинула одна людина, ще дві – травмовані.

Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля «Kia» рухався у напрямку міста Рені, на повороті не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу й допустив зіткнення з мікроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter».

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула пасажирка легковика. Водіям працівники «швидкої» на місці надали першу допомогу.

Слідчі Одеського районного управління поліції № 2 та Слідчого управління ГУНП в Одеській області встановлюють всі обставини події.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Одеське районне управління поліції № 2