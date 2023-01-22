У Китаї в результаті сходження лавини загинули десятки людей

У автономному районі Тибету Китаю на автомобільне шосе зійшла лавина. Внаслідок пошуково-рятувальних робіт виявлено тіла 28 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

“Рятувальна операція з пошуку людей, що потрапили під лавину на тибетському шосе, завершилася. Число загиблих становить щонайменше 28 осіб”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що люди були заблоковані в автомобілях, коли у вівторок увечері сніг засинав вихід із тунелю поблизу міста Ньїнчі.

Місцева влада відправила 1348 рятувальників та 236 одиниць техніки, щоб допомогти розкопати прохід завдовжки 7,5 км. За інформацією рятувальників, причиною лавини став сильний вітер.