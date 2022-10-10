На Львівщині внаслідок ДТП загинули двоє водіїв (фото, відео)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 жовтня, близько 11.00, на автодорозі «Львів-Луцьк» у селі Вузлове Червоноградського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Renault Megane», 40-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з автомобілем «Skoda Oktavia», яким керував 31-річний мешканець одного з сіл району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водії обох транспортних засобів загинули на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області