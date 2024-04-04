Співробітники ТЦК не можуть затримувати громадян України на вулицях

Від таких дій не виграють а ні армія, а ні громадяни, вважає омбудсмен.

Співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) не можуть затримувати громадян України на вулицях.

Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв’ю Суспільному.

“Вони не можуть ходити по вулицях і фізично затримувати громадян України з застосуванням фізичної сили. Не можуть. Це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія? Ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю? Ні”, – наголосив Лубінець.

Він зазначив, що ТЦК у Полтавській області продемонстрував коректну поведінки в умовах, коли в них є перелік осіб, які ухиляються від мобілізації. Військові звернулися до Національної поліції зі списками осіб, які мали б з’явитися до ТЦК, але не зробили цього.

“А якщо треба проводити так звані рейди, то до складу цієї групи обов’язково повинні бути долучені представники Національної поліції. Саме вони перевіряють документи. Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов’язаних, чи немає”, – уточнив Дмитро Лубінець.

Отже, саме співробітники Національної поліції мають право зупиняти людей, перевіряти документи, приймати рішення, озвучувати якісь законні вимоги.

Лубінець підкреслив, що виступає проти розширення повноважень ТЦК, як це пропонувалося у першій редакції законопроєкту про нові правила мобілізації. // LB.ua