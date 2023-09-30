На Прикарпатті в результаті прориву нафтопроводу спалахнула пожежа, серед постраждалих – діти

Поблизу села Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області стався порив нафтопроводу. В результаті інциденту спалахнула пожежа

Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в коментарі УНІАН зазначив, що стався “порив нафтопроводу з розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка”.

За його словами, наразі відомо про трьох постраждалих. Також він повідомив, що на місці інциденту працюють рятувальники.

“Поблизу села Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням, з розповсюдженням вогню на приватний будинок”, – сказано в повідомленні ДСНС

Зазначається, що наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники.

Пізніше міський голова Надвірної Зіновій Андрійович повідомив, що причини інциденту наразі невідомі. За його словами, через пожежу постраждали цивільні будівлі.

Крім того, він уточнив, що постраждали п’ятеро людей, з них двоє дітей. Усі постраждалі перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

Оновлено 18:44. Збільшилася кількість постраждалих на Прикарпатті через прорив і пожежу на нафтопроводі до шести осіб, з них двоє дітей.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 17:54 ліквідовано пожежу розлитих нафтопродуктів поблизу с. Стримба Надвірнянського району та допоміжної споруди на площі 20 м кв., що сталися внаслідок пориву нафтопроводу.

“Постраждало 6 осіб, з них 2 дітей, яких госпіталізовано до лікарні”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що засувки на нафтопроводі перекриті. На місці події залучалися 18 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.