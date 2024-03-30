У Польщі під час втечі від поліції загинув 18-річний водій-українець (відео)

Published

18-річний громадянин України помер у лікарні після того, як на великій швидкості врізався у придорожній стовп. Поліція стверджує, що це сталося, коли хлопець тікав від правоохоронців на великій швидкості.

Про це пише PAP із посиланням на пресслужбу Головного управління поліції польського міста Ополе.

Like

Tags:

You may also like...