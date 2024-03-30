У Польщі під час втечі від поліції загинув 18-річний водій-українець (відео)

18-річний громадянин України помер у лікарні після того, як на великій швидкості врізався у придорожній стовп. Поліція стверджує, що це сталося, коли хлопець тікав від правоохоронців на великій швидкості.

Про це пише PAP із посиланням на пресслужбу Головного управління поліції польського міста Ополе.