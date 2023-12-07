Одеська поліція розшукує неповнолітнього, який зник з медичного закладу (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 розшукується 17-річний Денис Смірнов, який сьогодні, 6 грудня, зник з медичного закладу і наразі його місце знаходження невідоме.

Прикмети: зріст 175 см, худорлявої статури, чорне волосся, карі очі.

Був одягнений: у куртку та спортивні штани чорного кольору, кросівки.

При собі мав чорний портфель.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, просимо повідомити до теориторіального підрозділу поліції за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області