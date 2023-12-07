Одеська поліція розшукує неповнолітнього, який зник з медичного закладу (фото)
Одеським районним управлінням поліції № 1 розшукується 17-річний Денис Смірнов, який сьогодні, 6 грудня, зник з медичного закладу і наразі його місце знаходження невідоме.
Прикмети: зріст 175 см, худорлявої статури, чорне волосся, карі очі.
Був одягнений: у куртку та спортивні штани чорного кольору, кросівки.
При собі мав чорний портфель.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, просимо повідомити до теориторіального підрозділу поліції за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію «102».
ГУ Національної поліції в Одеській області