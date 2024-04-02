Столична прокуратура через суд скасувала незаконну реєстрацію нерухомості панамською компанією на території Труханового острову

Рішенням Господарського суду міста Києва задоволено позов Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури до комерційної структури про визнання незаконною, скасування реєстрації та припинення права власності на два об’єкти нерухомості на острові Труханів у м. Києві.

Установлено, що панамська компанія у 2021 році неправомірно зареєструвала за собою право власності на об’єкти нерухомості площами майже 840 кв.м та 750 кв.м на території острова Труханів.

Водночас Київською міською радою земельна ділянка для розміщення будівель на острові будь-яким особам не виділялась, оскільки територія острова має особливий природоохоронний статус – належить до земель водного фонду, а також зарезервована для створення об’єкту природно-заповідного фонду.

У зв’язку з цим, Київська міська прокуратура у 2023 році звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради до згаданої комерційної структури про усунення перешкод у володінні територією острова Труханів.

Рішенням Господарського суду м. Києва позов прокуратури задоволено в повному обсязі. Державну реєстрацію права власності панамської компанії на майно скасовано.

Київська міська прокуратура