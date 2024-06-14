Столичні поліцейські розшукують зниклу 11-річну дівчинку (фото)

Повідомлення про зникнення малолітньої надійшло до Святошинського управління поліції сьогодні – місцева мешканка повідомила, що дочка пішла вранці гуляти та досі не повернулась.

Згодом правоохоронці зʼясували, що насправді дівчинка зникла близько 4 днів тому, однак її мати забила на сполох тільки зараз. Наразі до пошуку дитини залучено увесь особовий склад Святошинського управління поліції.

Розшукується – Басараб Діана, 2013 року народження. Прикмети – зріст 140см, темно-коричневе волосся, середньої тілобудови. Була одягнена у темну футболку, темно- синю куртку, темні штани та має при собі рожевий рюкзак.

Звертаємось до громадян – якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження дівчинки, просимо повідомити до Святошинського управління поліції за номером 0938609058 або на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва