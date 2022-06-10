Сучасні інструменти з отримання інформації про штрафи ПДР

З поновленням роботи камер автоматичної фіксації порушень ПДР знову актуальною стала інформація про алгоритм надходження повідомлень про такі порушення водієві і відповідні відомості про постанову про адміністративне правопорушення та накладення штрафу.

Як можна дізнатися про порушення ПДР?

Дізнатися про факт фіксації порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксований в автоматичному режимі можливо через:

Розміщений на сайті МВС Сервіс перевірки адміністративних правопорушень в галузі безпеки дорожнього руху зафіксованих в автоматичному режимі.

офіційний мобільний застосунок МВС України – «Штрафи ПДР» Мобільний застосунок дозволяє не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунку є інформація про розміщення камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

телеграм-бот «Штрафи ПДР» @ShtrafyPDRbot

За допомогою бота так само можливо оформити підписку на транспортний засіб та, у разі потреби, сплатити штраф в 1 клік з використанням банківської картки.

Які переваги застосунку «Штрафи ПДР»?

За допомогою застосунку можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн.

Нагадуємо, якщо оплата здійснена у період з дня винесення постанови до спливу 10 днів з моменту її вручення, надається знижка 50% при сплаті штрафу.

Мобільний застосунок «Штрафи ПДР» особливо стане в нагоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу, оскільки після фіксування порушення повідомлення поштою прийде безпосередньо власнику авто або відповідальному користувачеві. Застосунок же дозволяє будь-якому користувачеві, який оформив підписку, отримати відомості про штрафи для цього транспортного засобу.

Як скористатись мобільним застосунком?

Вже зараз кожен користувач може скачати мобільний застосунок «Штрафи ПДР» за наступними посиланнями для Android , для IOS.

Після цього необхідно додати транспортний засіб. Внесіть у відповідні поля державний номер транспортного засобу та відповідний документ: серію та номер постанови або інформацію про власника авто (ІПН, паспорт або посвідчення водія). Функціонал застосунку дозволяє оформити підписку на декілька авто.

Далі ви маєте можливість робити пошук штрафів, отримувати миттєві повідомлення при виникненні нових порушень або зміни статусу раніше винесених постанов.

Та найголовніше, якщо вам винесено постанову, наразі не треба йти до банку, стояти у черзі — застосунок дозволяє зробити миттєву оплату онлайн. Це не лише зручно, а й надійно — всі реквізити для оплати вже внесені у платіжну форму, відтак ваш платіж 100% надійде до отримувача.

Національна поліція України