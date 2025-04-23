Суд у США постановив відновити зупинену трампістами роботу «Голосу Америки»

22 квітня Федеральний суд США ухвалив рішення на користь Voice of America у двох судових позовах, котрі оскаржували спроби адміністрації Дональда Трампа припинити діяльність мовника. Як повідомив директор VOA Майкл Абрамовіц, суддя Ройс Ламберт визнав, що ліквідація або створення державного агентства є виключною компетенцією Конгресу, а не виконавчої влади.

Джерело: Майкл Абрамовіц/Facebook

У результаті рішення, понад 1300 працівників VOA — включно з постійними співробітниками та підрядниками — мають бути поновлені на посадах, на котрих перебували станом на 14 березня. Також постановлено відновити мовлення Voice of America згідно зі статуними повноваженнями — бути “надійним і авторитетним джерелом новин”. Окрім того, суддя ухвалив рішення ідновити фінансування для радіостанцій Radio Free Asia та Middle East Broadcasting Networks.

У своєму рішенні суддя зазначив, що Voice of America вперше за 83 роки фактично було змушене припинити роботу, що унеможливило виконання його місії — інформування понад 360 мільйонів осіб по всьому світу. Жителі таких країн, як Іран, Китай і Венесуела, були позбавлені доступу до об’єктивної інформації про США та американську політику.

Абрамовіц висловив вдячність команді юристів та колективу VOA за стійкість і наполегливість справі в умовах тиску.

Суд зобов’язав уряд США щомісяця звітувати про виконання цього рішення.

Додамо, 28 березня федеральний суддя тимчасово зупинив спроби адміністрації президента США Дональда Трампа припинити діяльність “Голосу Америки”. Рішення було винесене суддею Джей Полом Еткеном з Окружного суду США на Мангеттені під час слухань за позовом журналістів “Голосу Америки” та їхніх профспілок. // Букви