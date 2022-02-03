Суд виправдав водія після смертельної ДТП 8-річної давнини

Хорольський районний суд Полтавської області визнав чоловіка невинним у порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

Про це інформує «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 28 січня.

3 лютого 2014 року о 10 годині водій зіткнувся з іншим автомобілем, що виїхав з другорядної дороги на головну і виконував розворот. Чоловік за кермом другої машини безпосередньо після аварії був ще живий і спілкувався зі свідками, але згодом помер у лікарні. Прокурор доводив, що водій першої машини мав зменшити швидкість аж до екстреного гальмування.

У суді обвинувачений провину не визнав. Він розповів, що на перехресті побачив зліва фуру, а також знак «село Єньки» та знак «прилягання другорядної дороги». Крім фури, більше нічого не помітив. Але потім із-за фури раптово з’явився автомобіль, який швидко виїхав з другорядної дороги на головну. Розуміючи, що машина не зупиняється перед головною дорогою, водій почав гальмувати, не змінюючи напряму руху. Друге авто почало різко розвертатися на головній дорозі в зворотньому напрямку і перегородило лівим боком дорогу автомобілю обвинуваченого, після чого сталося зіткнення.

Перша експертиза Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Полтавській області була єдиною, що встановила у діях водія порушення, які призвели до автопригоди. У висновку говорилося, що водій мав технічну можливість уникнути зіткнення.

Але в цій же експертизі йшлося і про вину потерпілого. На перехресті нерівнозначних доріг водій, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до перехрестя по головній дорозі.

Експерт, який готував цей висновок, допитувався у суді і підтвердив свою позицію, але водночас зазначив, що у ДТП вбачається вина потерпілого, який виїжджав на головну дорогу та мав пропустити автомобіль, який рухався головною дорогою. Застосування обвинуваченим екстреного гальмування підтверджується схемою ДТП, на якій зафіксовано сліди юзу коліс.

Усі наступні п’ять експертиз однозначно показали, що аварійну ситуацію створив потерпілий.

На підставі висновків експертів водія першої машини виправдали за відсутності складу злочину.

Розгляд судом першої інстанції тривав із жовтня 2014 року. Спочатку справу слухав суддя Олександр Коновод, але у 2017-му в нього закінчився 5-річний строк повноважень. Президент підписав указ про призначення Коновод на посаду безстроково тільки через півтора року. Справу, не чекаючи, ще у 2017-му передали судді Наталії Миркушіній, яка почала розгляд спочатку і через 5 років постановила вирок.