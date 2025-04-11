Суд визнав брехнею заяви ведучої «1+1» Мосейчук та блогера Скрипіна про нібито виїзд Яценюка за кордон під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну

“На відповідачку Мосейчук Н.М. як на особу, яка надала відповідачеві Скрипіну Р.А. майданчик для поширення недостовірної інформації про позивача, слід покласти обов’язок її спростувати шляхом опублікування на своєму YouTube-каналі резолютивної частини рішення суду”, — ідеться в рішенні.

Суд зобов’язав Мосейчук протягом 10 днів розповісти, що вона поширила брехню щодо виїзду політика закордон, та підтвердити, що він жив і залишається в Україні.

Скрипіна ж суд зобов’язав сплатити понад 90 тис грн судових витрат. Ці кошти, за словами адвокатів Арсенія Яценюка, спрямують на підтримку сил оборони України.

Нагадаємо, медіа із холдингу “1+1” час від часу ловлять на поширенні фейків і про Петра Порошенка. // Телеканал “Прямий”