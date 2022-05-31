На Хмельниччині слідчі встановлюють обставини ДТП із загиблим та трьома травмованими (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 травня близько 15:35 години поблизу с. Гарнишівка на Волочищині.

На трасі «Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка» відбулось зіткнення між автомобілями «Ford Focus» під керуванням 74-річного жителя Кременчука та «Volkswagen T4», за кермом якого перебував 33-річний житель Кіровоградської області.

У результаті ДТП водій автомобіля «Ford Focus» від отриманих травм загинув на місці події. Водій «Volkswagen T4» та двоє його пасажирів, мешканців м. Миколаїв, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до Волочиської багатопрофільної лікарні.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області