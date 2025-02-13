Син члена ВЛК придбав квартиру за майже ₴2 млн., попри скромну зарплату

Лікар Дмитро Голодок задекларував нову нерухомість у Кропивницькому

Член військово-лікарської комісії (ВЛК) в Центральній міській лікарні Кропивницької міської ради Дмитро Голодок подав декларацію у зв’язку зі звільненням. У ній медик вказав: його син придбав квартиру за 1,73 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на реєстр декларацій.

Власником квартири площею 43,3 кв. м у Кропивницькому син колишнього члена ВЛК, Олексій Голодок, став 30 серпня 2024 року.

Окрім нової покупки, в активі сім’ї також є три квартири у Кропивницькому та на Чернігівщині загальною площею 183,5 кв. м, записані на Дмитра Голодка та його дружину Олену Задніпряну. Найновіша з них придбана у 2016 році за 1,11 млн грн.

Також сім’я володіє двома автівками: Toyota Avensis 2008 року випуску за 161,9 тис. грн і Toyota RAV-4 Hybrid 2020 року випуску за 1,14 млн грн.

Працюючи на двох роботах, Дмитро Голодок за рік отримав сумарно 453,5 тис. грн зарплати, його дружина – 320,1 тис. грн зарплати і 28,3 тис. грн пенсії. До слова, син лікаря, співробітник Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, окрім зарплати, також отримує пенсію. У сумі його річний дохід, якщо вірити декларації, становив 130,5 тис. грн.

У банках жодних збережень родина не має, натомість готівкою тримає $30 тис.