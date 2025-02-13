Син члена ВЛК придбав квартиру за майже ₴2 млн., попри скромну зарплату
Лікар Дмитро Голодок задекларував нову нерухомість у Кропивницькому
Член військово-лікарської комісії (ВЛК) в Центральній міській лікарні Кропивницької міської ради Дмитро Голодок подав декларацію у зв’язку зі звільненням. У ній медик вказав: його син придбав квартиру за 1,73 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на реєстр декларацій.
Власником квартири площею 43,3 кв. м у Кропивницькому син колишнього члена ВЛК, Олексій Голодок, став 30 серпня 2024 року.
Працюючи на двох роботах, Дмитро Голодок за рік отримав сумарно 453,5 тис. грн зарплати, його дружина – 320,1 тис. грн зарплати і 28,3 тис. грн пенсії. До слова, син лікаря, співробітник Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, окрім зарплати, також отримує пенсію. У сумі його річний дохід, якщо вірити декларації, становив 130,5 тис. грн.
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