Товариство обіцяло побудувати паркінг у Києві, але за 16 років навіть не розпочало будівництво

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Київська міська прокуратура звернулась до господарського суду м. Києва з позовом про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки вартістю понад 7 млн грн, розташованої на перетині вулиці Приозерної та проспекту Героїв Сталінграда в Оболонському районі м. Києва.

Встановлено, що у 2006 році товариство отримало в оренду земельну ділянку для будівництва, обслуговування та експлуатації паркінгу з торговельним комплексом.

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Укладаючи договір оренди землі, Київська міська рада очікувала на належне виконання забудовником його умов.

Однак, незважаючи на неодноразове поновлення строку оренди землі, товариство за 16 років так і не розпочало її забудову.

Беручи до уваги, що будівництво підземних і наземних багаторівневих паркінгів є одним із основних напрямів розвитку транспортної інфраструктури міста, а торговельні комплекси забезпечують потреби містян у товарах та послугах, тривала незабудова земельної ділянки не сприяє її ефективному та раціональному використанню в інтересах громади та завдає шкоди розвитку столиці.

Наразі судом відкрито провадження у цій справі та призначено підготовче судове засідання.

Київська міська прокуратура

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