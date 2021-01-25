Трагедия на Днепре: спасатели нашли тела утонувших мужчин и ребенка

Под Каневом, что на Черкащине, произошла трагедия — рыбачившие на Днепре двое мужчин и ребенок провалились под лед. К сожалению, все они погибли.

Как сообщают в Черкасском главке ГосЧС, по состоянию на 25 января из воды достали тела всех погибших. ЧП произошло в 250 метрах от берега.

А в ГУНП в Черкасской области уточнили, что погибшие — мужчины 62 и 69 лет, а также 10-летний мальчик — сын одного из рыбаков.

«Мужчины с ребенком рыбачили на льду, который не выдержал их веса. Это произошло на глазах очевидца, который услышал крики о помощи, но спасти не смог, потому что и сам провалился под лед. Затем он начал искать веревку и звонить в экстренные службы, однако, в последний момент увидел как мужчина пропал с поверхности воды», — добавили в полиции. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»