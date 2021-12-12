В Україні за минулу добу зафіксовано 5275 нових випадків COVID-19

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За добу 11 грудня в Україні зафіксовано 5275 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом. Зокрема захворіли 526 дітей та 53 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Також за минулу добу:
  •  госпіталізовані – 2566 осіб;
  • летальних випадків – 238;
  • одужали – 11 626 осіб;
  • 83 256 людей вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 27 143 людини, повністю імунізовані – 56 113 людей.
За весь час пандемії в Україні:
  • захворіли – 3 559 092 особи;
  • одужали – 3 195 913 осіб;
  •  летальних випадків – 91 027;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 294 537.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали одну дозу – 14 114 892 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей.
Загалом проведено 26 535 803 щеплення.
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