В Україні за минулу добу зафіксовано 5275 нових випадків COVID-19

За добу 11 грудня в Україні зафіксовано 5275 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом. Зокрема захворіли 526 дітей та 53 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Також за минулу добу:

госпіталізовані – 2566 осіб;

летальних випадків – 238;

одужали – 11 626 осіб;

83 256 людей вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 27 143 людини, повністю імунізовані – 56 113 людей. За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 559 092 особи;

одужали – 3 195 913 осіб;

летальних випадків – 91 027;

проведено ПЛР-тестувань – 16 294 537. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали одну дозу – 14 114 892 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей.