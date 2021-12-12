В Україні за минулу добу зафіксовано 5275 нових випадків COVID-19
За добу 11 грудня в Україні зафіксовано 5275 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом. Зокрема захворіли 526 дітей та 53 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).
- госпіталізовані – 2566 осіб;
- летальних випадків – 238;
- одужали – 11 626 осіб;
- 83 256 людей вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 27 143 людини, повністю імунізовані – 56 113 людей.
- захворіли – 3 559 092 особи;
- одужали – 3 195 913 осіб;
- летальних випадків – 91 027;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 294 537.