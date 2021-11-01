Троє дітей та дорослий загинули в ДТП біля Кропивницького

На автодорозі «Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя» вночі сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів.

Пізно вночі 1 листопада на автодорозі Н-23 «Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя» поблизу селища Новошевченкове Кропивницького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та вантажівки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У ДТП загинули троє дітей та дорослий.

«1 листопада о 01.05 на автодорозі Н-23 «Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя» поблизу с. Новошевченкове Кропивницького району сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів, внаслідок чого загинуло чотири особи, з них три дитини (2005, 2009 та 2010 р.)», – йдеться в ранковому зведенні на сайті ДСНС.

Для деблокації тіл загиблих залучалося четверо фахівців і одна одиниця техніки.

Нагадаємо, в неділю вдень у Кам’янець-Подільському районі на Хмельниччині рятувальники ліквідували наслідки автотрощі, у якій травмувалось п’ятеро людей. // LB.ua