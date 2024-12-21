Троє людей загинули у зіткненні вантажівки та легковика в місті Гайсин, ще четверо – травмовані (фото)

Зʼясувалося, що внаслідок зіткнення вантажного автомобіля «Вольво» та легкового автомобіля «Опель» у салоні легковика заблоковано шестеро осіб.

Бійці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чотирьох травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги.

Також із понівеченого салону надзвичайники вилучили тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Ще один із пасажирів легковика внаслідок зіткнення вилетів із автомобіля та загинув на місці.

Водій вантажного автомобіля не травмувався.

Обставини аварії та причини зіткнення з’ясовують працівники Національної поліції.

Головне управління ДСНС України у Вінницькій області