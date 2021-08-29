В Киеве в ДТП с участием автомобиля и велосипедистов погиб водитель легковушки (фото)

В субботу вечером, 28 августа, в Киеве на улице Братиславской, что в Днеснянском районе, произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и велосипедистов.

ДТП произошло около 20:30 возле «Эпицентра». Об этом сообщает Информатор с места событий.

Известно, что автомобиль двигался по Братиславской в сторону Троещины. Что стало причиной аварии- установит следствие. Перед тем, как автомобиль влетел в опору, он задел двух велосипедистов. На велосипедах были парень с девушкой. От удара оба велосипедиста пострадали, их госпитализировали в травмпункт.

В результате столкновения машины со столбом погиб водитель ДЕО «Ланос». Мужчина, предварительно, 1999 года рождения. Тело водителя зажало в салоне, его вырезали водители.

На месте работали патрульная полиция, СОГ, спасатели и медики.