Троє українців загинули у ДТП в Польщі (фото)

У трагічній ДТП, що сталася у середу близько двадцять першої години (за київським часом) поблизу населеного пункту Жгув неподалік Лодзі у центрі Польщі, загинули троє громадян України, ще одна українка перебуває в лікарні.

Як повідомила кореспондентові Укрінформу речниця поліції Лодзького воєводства Йоанна Концка, загиблими є двоє чоловіків віком 23 і 25 років і 23-річна жінка, ще одна жінка 25-ти років перебуває в лікарні.

“Вдалося підтвердити, що в автомобілі на польській реєстрації подорожували четверо громадян України, вони проживали у Вроцлаві”, — заявила Концка.

Вона додала, що двоє із загиблих, ймовірно, були подружжям.

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення №91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом. У результаті автомобіль на великій швидкості наїхав на електричний стовп і розпався на дві частини.

На місці працювали рятувальники зі спеціальним обладнанням, оскільки постраждалих потрібно було витягувати з надзвичайно понівеченого автомобіля.

У ДТП також брали участь два інші автомобілі, але постраждалих серед пасажирів цих транспортних засобів немає.

Розслідування справи цієї ДТП перебуває під контролем прокуратури у Лодзі.

Як повідомлялося, 24 липня у Польщі сталася ДТП поблизу м. Радомська за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter та легкового автомобіля Nissan. Внаслідок ДТП один громадянин України загинув, семеро постраждали.