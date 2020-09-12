Турецкие спецслужбы задержали в Украине и вывезли члена Рабочей партии Курдистана

Агенты турецкой разведки задержали на территории Украины члена группировки Рабочая партия Курдистана, которая признана в Турции террористической, и в рамках специальной операции доставили его обратно в Турцию.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщили турецкие СМИ, среди которых Hurriyet Daily News.

Задержанный — Иса Озер. Национальная разведывательная организация Турции (MIT) установила, что Озер, который выехал из страны после выдачи ордера на его арест, некоторое время находился в Одессе.

Разведка утверждает, что Озер продолжал вести террористическую деятельность с территории Украины. MIT в рамках специальной операции задержала его и доставила самолетом в Турцию, утверждает анонимный источник сил безопасности.

В Турции Озера передали антитеррористическому подразделению департамента полиции Стамбула. Ему предъявлено несколько обвинений, в том числе членство в вооруженной террористической организации и содействие террористическим группам. В пятницу Озера доставили в суд.

Утверждается, что Озер присоединился к Рабочей партии Курдистана в 1996 году и некоторое время проживал в Румынии, откуда его депортировали после взятия под стражу за рэкет.

В 2014 году он присоединился к организации РПК в провинции Агры, а позже выехал из Турции, поскольку был выдан ордер на его арест.