У Бердянському районі авто насмерть збило 10-річну дівчинку біля школи

43-річний водій легковика скоїв наїзд дитину, яка перебігала дорогу у невстановленому місці поблизу школи. Дівчинка від отриманих травм померла на місці події в кареті швидкої медичної допомоги.

12 січня близько 13:30 до Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в селі Новопетрівка Бердянського району біля школи по вулиці Центральній водій автомобіля «ВАЗ» скоїв наїзд на дитину.

На місце події негайно виїхали наряд відділу реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та медики.

Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець 1978 року народження, керуючи автомобілем «ВАЗ» по вулиці Центральній у селі Новопетрівка, допустив наїзд на дівчинку, яка перебігала проїзну частину у невстановленому місці поблизу школи.

10-річна школярка від отриманих тяжких тілесних ушкоджень померла у кареті швидкої медичної допомоги на місці події.

За результатами медичного обстеження на стан сп’яніння водій тверезий.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочато досудове розслідування, яке встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Поліція звертається до свідків ДТП, або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події із проханням відгукнутись та звернутись за телефонами: (06153) 3-51-02 (чергова частина) або «102».

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Відділ комунікації поліції Запорізької області