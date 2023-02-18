У болгарському селі знайшли машину з тілами 18 людей

В одному з невеликих сіл Болгарії, біля столиці, знайшли вантажну машину з тілами 18 людей.

Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Поліція Болгарії повідомила, що біля міста Софії знайшли машину з тілами 18 людей. Скоріш за все це були мігранти. вони загинули від задухи, коли відбувалося нелегальне перевезення через кордон.

За інформацією поліції, загалом у вантажівці було 40 людей. Мігранти знаходились під дровами. До цього ще 8 мігрантів зараз у тяжкому стані. Вантажівку знайшли вже без водія.

Поки невідомо з яких країн прибули мігранти, пошуки їх перевізників продовжуються.

Автівку знайшли поблизу села Локорсько, яке знаходиться за 20 кілометрів від столиці Болгарії Софії.

Болгарія є членом Євросоюзу, але не є членом Шенгенської зони. Намагання країни приєднатися до Шенгену нещодавно заблокували Австрія та Нідерланди.