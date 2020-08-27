У Бродецькому чоловік загинув у результаті вибуху гранати

Інцидент стався вранці 23 серпня у селі Бродеуьке Козятинського району. Там 47-річниц місцевий мешканець скоїв самогубство- підірвався на гранаті.

Напередодні у чоловіка був конфлікт з дружиною,приїжджала навіть поліція. Жінка поскаржилась, що протягом півроку у коханого була нетипова поведінка. В зоні АТО він не воював. Його мали вже у лікарню завести та прокапати. Коли почали збирати речі, чоловік пішов на город,взяв гранату,відірвав чеку і ліг на неї.

Чоловік загинув миттєво. Ніхто більше не постраждав.

У пресслужбі обласної поліції нам повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження з позначкою самогубство. Встановлюється джерело походження зброї. // 33kanal.com