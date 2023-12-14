У Бєлгородській області РФ на міні підірвався «УАЗ-Патріот» з чиновниками

Двоє чиновників Краснояружського району прикордонної з Україною Білгородської області РФ підірвались на встановленій російськими військовими міні, коли пересувались на “УАЗ-Патріот”.

Про це повідомили губернатор Бєлгородської області В′ячеслав Гладков, а також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко:

“Чия міна у підсумку, і так зрозуміло. Російська протитанкова міна, аби наші ДРГ не пройшли. Успішне мінування. А всього два роки назад це виглядало би як фантастика”.

Повідомляється, що у результаті підриву на міні, замголови Краснояружської адміністрації Ігорю Бородаєнко відірвало ноги. Він перебуває в реанімації в тяжкому стані. У голови адміністрації Вязовського сільського поселення Галини Пащенко – мінно-вибухова травма та розривана рана м’яких тканин голови.

Третій пасажир обійшовся струсом мозку та закритою травмою органів грудної клітки і черевної порожнини. “Прекрасна ілюстрація перемог, про які сьогодні Путін буде годувати лайном з лопати розповідати росіянам, – зазначив Андрющенко. // УП