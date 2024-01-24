У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (відео)

Бєлгородські паблики викладають відеозапис аварії.

Повідомляється, що авіакатастрофа могла статися біля хутора Кривого.

Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що на місці працюють слідча група та рятувальники.

Тим часо, як повідомила “Українська правда” із посиланням на джерела, у ЗСУ підвтердили падіння літака, вказавши, що “це їхня робота”. Джерела в Генштабі сверджують, що літак перевозив ракети С-300.

Літак впав у Корочанському районі Бєлгородської області. // LB.ua