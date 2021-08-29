У Черкасах домашні собаки сильно покусали 7-річного хлопчика

24 серпня в Черкасах собаки покусали 7-річну дитину. Нині хлопчик у вкрай важкому стані в реанімації. Власники собак – дідусь та бабуся хлопчика.



За інформацією депутата обласної ради Олега Петренка, інцидент стався в домогосподарстві біля Дитячого парку в Черкасах. Онук перебував у бабусі та дідуся, які розводили собак.

“Лише через кілька днів бабця, на подвір’ї якої і отримала дитина травми, викликала швидку”, – зазначив Петренко.

Раніше із нелегального “розплідника” сім’ї вже зі скандалом та через суд вилучали алабаїв, що покусали черкащанку. Тварин тримали в жахливих умовах. Однак згодом ті завели інших собак.

Як розповів у коментарі “18000” директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький, нині стан хлопчика вкрай важкий. Невідомо скільки часу дитина лежала без свідомості з гематомою черепної коробки.

“У хлопчика відірвані вуха, немає нижньої губи, частини статевого органу, – зазначив медик. – Потрібна операція, але не можемо її робити, тому що такий стан не дозволяє. Навіть транспортувати не можна. Усе розбалансовано: калій, натрій, білка – нуль. Батьки до дитини не приходили”. // Діло