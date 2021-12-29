У Черкасах поліцейські забрали у п’яних батьків немовля з переохолодженням
Горе-батьки сварилися у магазині.
27 грудня у Черкасах поліцейські забрали новонароджену дитину у нетверезих батьків.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.
Правоохоронці отримали виклик про те, що на проспекті Хіміків у магазині сваряться чоловік та жінка. На місці патрульні побачили подружжя із явними ознаками алкогольного сп’яніння.
Разом із 41-річним чоловіком та 37-річною жінкою перебувала новонароджена дитина. Малюку патрульні викликали швидку медичну допомогу, адже він мав ознаки переохолодження.
Про цю подію інспектори повідомили працівників ювенальної превенції, які надалі займаються цією справою. // ДілоTweet