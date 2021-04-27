На Чернігівщині четверо малолітніх дітей потрапили до реанімації з отруєнням

У Чернігівській області четверо дітей із багатодітної родини потрапили до реанімації з отруєнням.

Про це інформує пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.

Малечу доставили до лікарні у тяжкому стані з діагнозом “гостре отруєння невідомою речовиною”. Наймолодшій дитині — вісім місяців, найстаршому хлопчику — 7 років. Відомо, що батьки напередодні нагодували дітей картоплею з грибами.

Багатодітна родина, у якій виховується 5 дітей, уже перебувала у полі зору соціальних служб через складні життєві обставини. Було зареєстровано кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дітьми. // Діло