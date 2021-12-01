На Дніпропетровщині Renault зіткнувся із ЗАЗ і наштрикнувся на відбійник – водій загинув (фото)

1-го грудня о 09:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на автошляху М-04 «Знам’янка-Луганськ-Ізварине» неподалік села Слов’янка Слов’янської сільської територіальної громади Синельниківського району.

За вказаною адресою направлені відділення 37-ої та 59-ої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що легковий автомобіль «Renault Megane» зіткнувся з легковиком «ЗАЗ 1103 «Slavuta», після чого наїхав на дорожній відбійник.

Внаслідок аварії загинув водій, 1976 року народження, та постраждав пасажир автомобіля «Renault Megane».

Надзвичайники вивільнили тіло загиблого чоловіка з конструкцій понівеченої автівки.

Аби попередити займання, вогнеборці дістались газової установки автомобіля та перекрили вентиль балону.

Пошкоджену автівку надзвичайники зняли з відбійника за допомогою тросу.

До робіт залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП. // Вартові еспресо