Журналістам нарешті вдалося дістати відео з камери поліцейських з місця ДТП нардепа Трухіна

У цьому місяці буде пів року з моменту резонансної ДТП за участі народного депутата президентської фракції слуга народу заступника керівника комітету з питань бюджету Олександра Трухіна. ДТП, яку з самого початку намагались приховати. ДТП, про яку лише згодом дізналась вся країна.

Минуло 5 місяців і правоохоронні органи й досі не повідомили суспільству, чи був депутат Трухін за кермом автомобіля. Чи був депутат Трухін на підпитку? І хто винуватий у ДТП, на яку викликали сім швидких? Упродовж п’яти місяців журналісти «»Української правди» намагалися знайти будь-яку інформацію про цю дорожньо-транспортну пригоду, будь-які докази провини або невинуватості «слуги народу» Трухіна. І знайшли.

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами «давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

На відео Трухін каже, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що «Слуга народу» порадив «нє ісполнять».