У селі Великий Дальник на Одещині в ДТП загинув скутерист

Сьогодні вночі сталась аварія на перехресті вулиці Маякська та вулиці Соборна за участю тягача VOLVO з напівпричепом та скутера HONDA. Від отриманих тілесних ушкоджень 20-річний мопедист помер в кареті швидкої по дорозі до лікарні.

За попередніми даними відомо, що 32-річний кермувальник тягача рухався у напрямку міста Рені на червоне світло і не надав перевагу в русі водію двоколісного транспорту, що рухався на зелене світло, в результаті сталося зіткнення.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Одеське районне управління поліції №2