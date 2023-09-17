У Чернігові троє людей загинули під час розвантаження зерна

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Коли рятувальники деблокували працівників, то медики констатували їхню смерть.

У Чернігові вранці 17 вересня трьох людей засипало зерном. Вони загинули.

Фото: ДСНС

Про це пише пресслужба ДСНС.

Працівники розвантажували зерно з елеватора, в той час як металевий конус силосу зруйнувався. На людей висипалося близько 100 тонн зерна. Коли рятувальники деблокували працівників, то медики констатували їхню смерть.

Фото: ДСНС

ДСНС залучала для ліквідації наслідків події 39 рятувальників та 6 одиниць техніки. Обставини події зʼясовують. // LB.ua

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