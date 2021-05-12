У Держагентстві з управління зоною відчуження спростували чутки про «неконтрольовану ядерну реакцію» на ЧАЕС

Сьогодні в соціальних мережах з’явилася інформація про начебто надзвичайну ситуацію на Чорнобильській атомній станції. Деякі пабліки «дописалися» до того, що спрогнозували початок неконтрольованої ядерної реакції на об’єкті «Укриття».

У Державному агентстві України з управління зоною відчуження спочатку тримали паузу. Мовляв, навіщо коментувати очевидні дурниці. Проте, коли кількість дописів перетворилася на лавину, дали офіційне пояснення.

«Усі об’єкти ДСП ЧАЕС, обладнання, механізми експлуатуються відповідно до регламенту та інструкцій. Порушень в роботі ДСП ЧАЕС немає. Системи контролю за ядерною та радіаційною безпекою функціонують в повному обсязі. Значення щільності потоку нейтронів та потужності дози гамма-випромінювання в приміщеннях об’єкту „Укриття“ не перевищують експлуатаційних меж. Протягом зазначеного терміну на об’єктах ДСП ЧАЕС ядерно-небезпечні та радіаційно-небезпечні роботи не виконувались. Зауваження до радіаційної обстановки на проммайданчику та об’єктах ДСП ЧАЕС за вказаний термін немає», — зазначають у Держагентстві.

До слова, у листопаді минулого року датчики, які вимірюють рівень радіації у зоні відчуження показали різке зростання радіаційного фону. Підвищення показників на державних станціях моніторингу збіглося з історичною подією: вперше зі старого сховища до нового було перевезено відпрацьоване ядерне паливо з ЧАЕС для тривалого зберігання.

Хоча фахівці запевнили, що забруднення від переміщення відходів неможливе, оскільки вони ретельно «закорковані» в контейнерах, дані з постів моніторингу радіації, за якими можна спостерігати в режимі онлайн, свідчили про протилежне. Радіаційний фон стрибав у сотні, а то і тисячі разів на майже всіх вимірювальних станціях у зоні відчуження. Тоді, виявилося, що проводили стандартизовану планову повірку датчиків і не повідомили про це громадськість…

«Існує автоматизована система контролю радіаційного стану… Це відкрита інформація, нічого не приховується від суспільства. Але для того, щоб система працювала коректно, щорічно відбувається стандартизована планова повірка датчиків. Вони відбуваються з 1988 року», — пояснював заступник голови ДАЗВ Максим Шевчук.

Нагадаємо, цьогоріч минуло 35 років з часу аварії на ЧАЕС.

Наталка Марків, «Вечірній Київ»