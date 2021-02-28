У Дніпрі поліцейські врятували трьох чоловіків та підлітка, які провалилися під лід (відео)
Сьогодні патрульні Дніпра Сергій Міняйло та Олег Предвічний отримали виклик: компанія людей, гуляючи по замерзлій річці, провалилась під лід.
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Потепління привело до стрімкого танення льоду на водоймищах. Але дехто продовжує випробовувати кригу на міцність.
Сьогодні лейтенант Сергій Міняйло та капрал Олег Предвічний отримали виклик: компанія людей, гуляючи по замерзлій річці Дніпро, провалилась під лід.
Патрульні за лічені хвилини прибули на місце. Одночасно четверо осіб, серед яких також дитина, знаходились у крижаній воді на чималій відстані від берега. Не гаючи часу, поліційські кинулись на допомогу.
Разом із небайдужими громадянами, спільними зусиллями, першою вдалось витягти з води дитину. Потім, за допомогою драбини та мотузки, надали допомогу ще двом особам. Далі поліцейські почали рятувати четвертого чоловіка, який знаходився трохи далі від інших у воді.
«Коли ми підповзли до нього, той вже був безсилий та сказав, що не може рухатись. Ми кинули йому мотузку та попросили просто триматись за неї щосили. Я потягнув напарника за ноги й нам вдалось витягти чоловіка на міцну кригу. Потім ми обережно попрямували до берега» — Сергій Міняйло.
Дякую патрульним за самовідданість та готовність ризикувати своїм життям, заради життя наших громадян.
Дякую всім, хто не залишився байдужим у цій ситуації та допомагав патрульним.
Не забувайте! Тонкий лід — це велика небезпека для життя, не випробовуйте лід та долю!
Ми — на варті!Tweet