У Дніпрі поліцейські врятували трьох чоловіків та підлітка, які провалилися під лід (відео)

Сьогодні патрульні Дніпра Сергій Міняйло та Олег Предвічний отримали виклик: компанія людей, гуляючи по замерзлій річці, провалилась під лід.

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Потепління привело до стрімкого танення льоду на водоймищах. Але дехто продовжує випробовувати кригу на міцність.

Сьогодні лейтенант Сергій Міняйло та капрал Олег Предвічний отримали виклик: компанія людей, гуляючи по замерзлій річці Дніпро, провалилась під лід.

Патрульні за лічені хвилини прибули на місце. Одночасно четверо осіб, серед яких також дитина, знаходились у крижаній воді на чималій відстані від берега. Не гаючи часу, поліційські кинулись на допомогу.

Разом із небайдужими громадянами, спільними зусиллями, першою вдалось витягти з води дитину. Потім, за допомогою драбини та мотузки, надали допомогу ще двом особам. Далі поліцейські почали рятувати четвертого чоловіка, який знаходився трохи далі від інших у воді.

«Коли ми підповзли до нього, той вже був безсилий та сказав, що не може рухатись. Ми кинули йому мотузку та попросили просто триматись за неї щосили. Я потягнув напарника за ноги й нам вдалось витягти чоловіка на міцну кригу. Потім ми обережно попрямували до берега» — Сергій Міняйло.

Дякую патрульним за самовідданість та готовність ризикувати своїм життям, заради життя наших громадян.

Дякую всім, хто не залишився байдужим у цій ситуації та допомагав патрульним.

Не забувайте! Тонкий лід — це велика небезпека для життя, не випробовуйте лід та долю!

Ми — на варті!

Патрульна поліція України