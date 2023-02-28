У ДТП на Черкащині загинули двоє чоловіків (фото)

На Уманщині сталася ДТП, що призвела до загибелі водія та пасажира. За фактом порушення правил безпеки доронього руху слідчі відкрили кримінальне провадження.

Трагедія сталася між селами Тарнава та Терлиця. 26 лютого опівночі до поліції міста Монастирище надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими.

Поліцейські, які прибули на місце події попередньо встановили, що за кермом автомобіля Chevrolet Lacetti був 39-річний житель Монастирища. Чоловік не справився з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в дерево. В автомобілі перебував 47-річний житель Умані. Обидва чоловіки отримали травми, що були несумісні з життям.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини автопригоди. Слідство щодо цієї справи продовжується.

Сектор комунікації поліції Черкаської області