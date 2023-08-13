У ДТП на Черкащині загинули троє людей (фото)

У Черкаській області сталась потрійна ДТП. Як повідомили у ДСНС, у результаті аварії троє людей загинули

Сьогодні на автодорозі “Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань” біля села Деньги сталося дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів.

Внаслідок пригоди три особи загинуло.

Рятувальники деблокували тіла двох загиблих та однієї травмованої людини, яка померла у швидкій.

Рух по автодорозі ускладнений, регулюється працівниками поліції. // УНН