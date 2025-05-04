У Москві стався вибух у багатоповерхівці, є загиблі. Кажуть – газ
У Москві внаслідок вибуху газу в будинку зайнялась пожежа. Загинули троє людей.
Про це повідомляють російські пабліки, передає «Главком».
Пабліки пишуть, що люди намагались вибратись з палаючих квартир, але не вдалося. За попередніми даними, постраждали 11 людей та загинули троє.
Пожежа охопила 100 кв.м. Комунальники вже перекрили доступ газу до квартир того району, де відбувся вибух.
Що саме спричинило вибух і, як наслідок пожежу, наразі невідомо.Tweet