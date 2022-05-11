У ДТП на Дніпропетровщині загинули дві жінки та дитина (фото)

Ще троє людей, у тому числі й дитина, госпіталізовані.

У дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині загинули дві жінки та дитина, ще троє людей травмовані.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області у Facebook.

«Вночі, о 23:37 сталась ДТП на трасі М-04 «Знам’янка – Луганськ – Ізварине» поблизу села Слов’янка в Синельниківському районі.

Водій легкового автомобіля Renault Megane здійснив зіткнення із вантажним автомобілем «ЗІЛ» з причепом, що перебував на узбіччі дороги», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії постраждало троє осіб: водій — 1959 року народження, чоловік — 1997 року народження та хлопчик — 2010 року народження. Їх госпіталізовано до найближчого медичного закладу.

«Також від отриманих травм загинуло троє пасажирів автівки: двоє жінок — 1960 та 1984 року народження та дитина — хлопчик 2014 року народження. Тіла пасажирів було деблоковано та вилучено з конструкцій пошкодженого автомобіля рятувальниками», — зазначили в ГУ ДСНС.

До проведення робіт з ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди було залучено понад 20 осіб особового складу та дві одиниці техніки. // УНІАН