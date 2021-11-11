У ДТП на Хмельниччині загинула 18-річна дівчина

Аварія сталася 9 листопада, близько 17:20 години, на автодорозі сполученням «Хмельницький — Загінці — Віньківці — Дашківці», між селами Маниківці та Загінці.

Попередньо встановлено, що 57-річний житель с. Новосілка, керуючи автомобілем «Renault Logan», допустив наїзд на двох пішоходів, жительок с. Загінці, 1977 та 2002 років народження.

Внаслідок ДТП молодша із жінок від отриманих травм померла на місці події. Інша отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до травматологічного відділення лікарні, стан її здоров’я лікарі оцінюють як середньої важкості.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Автомобіль вилучено і поміщено на арештмайданчик. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області